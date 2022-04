Das wird Besuchern im Circus Renz auf der Kaiserwiese geboten

An diesem Wochenende ist der Circus Renz noch in Nördlingen zu Gast. Das Programm ist vielfältig.

"Manege frei" heißt es beim Circus Renz noch an diesem Samstag, 23. April, um 15 Uhr und 18 Uhr und am Sonntag, 24. April, um 11 Uhr. Bei einer abwechslungsreichen Vorstellung am Donnerstagabend begeisterten die Künstlerinnen und Künstler mit Akrobatik, artistischer Höchstleistung, gelungenen Tierattraktionen und Clownerie über 300 Zuschauer. Lange Schlangen bildeten sich vor Beginn der Vorstellung am Eingang zum beheizten Zirkuszelt, überwiegend Familien mit Kindern bis Großeltern.

"Endlich wieder was erleben und Abwechslung" führte eine Familie beim Eintritt in das kreisrunde Zelt mit 24 Metern Durchmesser an, die Kinder freuten sich auf die Pferde, den Clown und die Tiere, und "wir freuen uns auf die kunterbunte Zirkuswelt", schildern die Besucher am Eingang. Rund 25 Tiere, von Katzen bis Kamele, sind in die Vorstellungen eingebunden und Artisten aus allen Ländern. Ein Artisten-Duo, Anastasia Velikaya aus der Ukraine und Alexandru Turcanu aus Moldawien, erhielt bei der Vorstellung besonderen Applaus – aus Sympathie zu dem gebeutelten Land und auch für eine hochklassige artistische Darbietung in der Zirkuskuppel.

Das Publikum bedankte sich am Schluss der Vorstellung bei den Artisten. Foto: Peter Tippl

Circus Renz tritt in Nördlingen mit waghalsigen Acts auf

Eine fröhliche Show bot Janika de Vries mit ihren quirligen Hunden und trainierten Katzen, natürlich durfte die klassische Pferdenummer nicht fehlen, die großen Kamele boten mit den Lamas ein beeindruckendes Bild und spitzelten schon mal ins Publikum. Clown Marco holte sich mutige Zuschauer in die Manege, Balancekünstler Marcus Stoica begeisterte mit waghalsigen Acts und wie leicht Hula-Hoop-Reifen schwingen können, bewies Jaqueline Traber. Alle Artisten und Akteure präsentierten ihre Darbietungen mit einem Lächeln, mit Freundlichkeit und überspringendem Optimismus.

Für zwei Stunden den Alltag vergessen – das ist noch bis Sonntag auf der Kaiserwiese bei Circus Renz möglich. Nach zweijähriger pandemischer Zwangspause freute sich Rudolf Renz, mit seinem Team wieder auf Tournee zu gehen und die "Zirkusluft" und Freude zu den Menschen zu bringen. Mit "offenen Armen" sei der Circus in Nördlingen aufgenommen worden, gab er im Gespräch an, lobte die unkomplizierte und rasche Unterstützung der Stadt und das Publikum.

Scheinbar mühelos schwingen die Hula-Hoop-Reifen bei Jaqueline Traber. Foto: Peter Tippl

Bereits seit Karsamstag, 16. April, gastierte Circus Renz auf der Kaiserwiese, und der 37-jährige Zirkusdirektor war vom Nördlinger Publikum begeistert. Mit dem elterlichen Zirkus war Rudolf Renz vor etwa 25 Jahren erstmals in Nördlingen, und er komme auch gerne wieder, sagt er im Gespräch mit unserer Redaktion. In der kommenden Woche gastiert der Circus Renz in Ellwangen und danach in Günzburg. Kartenreservierungen und weitere Informationen sind auch unter www.circus-rudolf-renz.de oder über die Handynummer 0163/8725666 erhältlich.