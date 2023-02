Nördlingen

18:00 Uhr

Der neue deutsch-albanische Kulturverein Iliria hat große Pläne

Plus Medizinier Dr. Edmond Islami ist vor acht Jahren ins Ries gekommen. Im Krater traf er viele Landsleute. Gemeinsam entschloss man sich, einen Verein zu gründen.

Von Peter Urban Artikel anhören Shape

Seit acht Jahren lebt der gebürtige Albaner Dr. Edmond Islami mit seiner Familie im Ries. Seine Frau ist Ärztin in Nördlingen, er arbeitet als Oberarzt in Dinkelsbühl. Islami hat in Albanien Medizin studiert, zur Weiterbildung wollte er unbedingt ins Ausland und ist in Deutschland „hängen geblieben“. Mit seiner Frau und seinen zwei Kindern wohnt er in Nördlingen und seine Familie hat dort, neben vielen einheimischen Bekannten, auch erstaunlich viele Menschen aus seiner ursprünglichen Heimat kennengelernt.

