David Wittner veranstaltet Führungen durch das Rathaus

Am 1. Mai können sich Bürgerinnen und Bürger von OB David Wittner das Rathaus zeigen lassen.

Nördlingens Oberbürgermeister David Wittner veranstaltet zur Hälfte seiner Amtszeit am Montag, 1. Mai, für interessierte Bürgerinnen und Bürger eine persönliche Rathausführung. David Wittner ist seit dem 1. Mai 2020 Oberbürgermeister. Bei einer persönlichen Führung durch das historische Rathausgebäude will er laut einer Mitteilung eine Halbzeitbilanz ziehen und mit Bürgerinnen und Bürgern darüber ins Gespräch kommen, was die nächsten Jahre ansteht.

Beim "Blick hinter die Kulissen" soll den Teilnehmenden neben dem persönlichen Bericht des Oberbürgermeisters aber auch Interessantes zur Hausgeschichte präsentiert werden. Für die zwei Führungen, beginnend jeweils um 14 und 16 Uhr im Rathausgewölbe, ist eine telefonische Anmeldung unter 09081/84-116 erforderlich. Die Teilnehmerzahl ist aufgrund der räumlichen Gegebenheiten begrenzt, es gelte das "Windhundprinzip", heißt es in der Mitteilung. (AZ)