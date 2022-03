Nördlingen

10:29 Uhr

Davonfahrende Unfallverursacherin von Passanten beobachtet

In Nördlingen notierten sich zwei Passanten nach einem Unfall das Kennzeichen der davongefahrenen Unfallverursacherin.

Eine Frau wollte am Sonntag in Nördlingen davonfahren, nachdem sie ihre Autotür in einen geparkten Wagen gestoßen hatte. Zwei Passanten beobachteten sie aber.

Dank zweier Passanten ist in der Augsburger Straße in Nördlingen eine Unfallflucht beobachtet worden. Die beiden beobachteten am Sonntagnachmittag gegen 16.45 Uhr, wie eine Frau parkte und beim Aussteigen mit der Tür gegen einen geparkten Pkw stieß. Der Schaden beläuft sich auf etwa 250 Euro.

Nach Angaben der Polizei stieg sie daraufhin sofort wieder in ihren Wagen und fuhr davon. Die beiden Passanten notierten sich das Kennzeichen und verständigten die Polizei. Die Unfallverursacherin konnte daraufhin ermittelt werden. Gegen sie wird nun strafrechtlich ermittelt. (AZ)

Themen folgen