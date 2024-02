Nördlingen

18:00 Uhr

Debatte um die Weihnachtsbeleuchtung in der Nördlinger Altstadt

Die Weihnachtsbeleuchtung in der Nördlinger Altstadt war Thema in der Sitzung des Finanzausschusses des Stadtrats.

Plus Der Lichterzauber gehört zur Nördlinger Adventszeit, den Großteil der Kosten stemmen Händler und Anwohner. Stadträte diskutieren, wie viel die Stadt zuschießen soll.

Von Martina Bachmann

Die ersten Schneeglöckchen recken in diesen Tagen ihre weißen Köpfe der Wintersonne entgegen und nicht wenige Menschen freuen sich auf den nahen Frühling. Ganz anders war die Situation Ende November, als der Romantische Weihnachtsmarkt bei dichtem Schneetreiben eröffnet wurde. Nördlingen erstrahlte damals im Lichterglanz der Weihnachtsbeleuchtung, die in den Straßen wieder angebracht worden war. Im Haupt- und Finanzausschuss des Stadtrats ging es jetzt um die Finanzierung dieser Beleuchtung. Ob die wohl auch in Zukunft so wie bisher gestemmt werden kann?

Daniel Wizinger, bei der Stadt Nördlingen zuständig für Veranstaltungen und Tourismus, stellte die Zahlen vor: Die Weihnachtsbeleuchtung habe in der vergangenen Saison rund 43.800 Euro gekostet. 10.000 Euro stellte die Stadt als sogenannten Sockelbetrag zur Verfügung. Weitere 26.750 Euro seien über Spenden beziehungsweise von den Mitgliedern des Stadtmarketingvereins zusammengekommen - was rund 1000 Euro mehr waren als im Jahr zuvor, so Wizinger. Allerdings seien die Kosten auch deutlich gestiegen, womit eine Lücke bleibe. Genau sind es 5889,29 Euro, zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Zuständig für die Weihnachtsbeleuchtung ist der Stadtmarketingverein. Der hatte den Antrag gestellt, dass die Stadt das Defizit, wie schon in den vergangenen Jahren, übernimmt.

