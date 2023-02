Defekter Schieber: Rund 250 Kubikmeter Wasser strömen an Berger Straße aus

In der Berger Straße fließt am Mittwoch Wasser über die Straße: Grund dafür ist ein Schaden an einem Schieber.

Noch am Donnerstagmorgen sind Teile der Berger Straße nass, die Straße ist im Kreuzungsbereich zur Langen Gasse nur einseitig befahrbar. Am Vortag war es dort zu Problemen gekommen, wie auch Oberbürgermeister David Wittner im Bau-, Verwaltungs- und Umweltausschuss bestätigte.

Wassermeister Frank Schmidtkunz schilderte im Gespräch vor Ort, dass in der Langen Gasse an Hausanschlüssen gearbeitet wurde. Dafür habe man das Wasser absperren und entsprechend einen Schieber an einer Leitung schließen müssen. Doch an diesem löste sich ein Teil und der Schieber wurde undicht – Wasser strömte auf die Berger Straße. Dies ereignete sich Mittwochmittag.

Wasser in Berger Straße: Schieber wurde am Abend repariert

Rund 100 Haushalten in der Umgebung musste daher das Wasser abgestellt werden, schätzt der Wassermeister. Der Austausch des Schiebers dauerte bis zum Abend, zwischen 20 und 20.30 Uhr habe man das Wasser wieder aufdrehen können. Rund 250 Kubikmeter Wasser seien wohl ausgeströmt.

Für die Dauer der Arbeiten war ein Teil der Berger Straße nur einseitig befahrbar. Am Donnerstag solle der Bereich über dem Schieber geschlossen und geschottert werden, am Freitag wolle man diesen provisorisch asphaltieren, so Schmidtkunz.