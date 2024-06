15-Jähriger Mofafahrer bei Unfall verletzt

Der Jugendliche fuhr verbotenerweise auf einem Radweg. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn ins Uniklinikum nach Augsburg.

Ein 15-Jähriger ist bei einem Unfall am Dienstagmittag zwischen Nördlingen und Deiningen verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, war der Jugendliche mit seinem Mofa unterwegs. Er fuhr verbotenerweise auf dem Radweg in Richtung Deiningen. An der Abzweigung nach Löpsingen missachtete er die Vorfahrt eines aus Richtung Angerhof kommenden Autos. Bei dem Zusammenstoß wurde der Mofafahrer leicht verletzt. Da vorsorglich ein Rettungshubschrauber hinzugezogen wurde, wurde der 15-Jährige schließlich mit diesem ins Uniklinikum Augsburg geflogen, berichten die Beamten. An beiden Fahrzeugen entstand Gesamtschaden in Höhe von rund 7500 Euro. (AZ)