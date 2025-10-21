Dekanatssynode des Dekanats Donau-Ries

Kürzlich kam die Dekanatssynode des Evangelisch-Lutherischen Dekanats Donau-Ries im Gemeindezentrum Nördlingen zusammen. Den Auftakt bildete ein Gottesdienst in der St. Georgskirche, in dem Diakonin Kathrin Wittmann für ihren neuen Dienst als Öffentlichkeitsreferentin im Dekanat beauftragt wurde. Einen wichtigen inhaltlichen Schwerpunkt bildete das Thema Schutzkonzept zur Prävention sexualisierter Gewalt. Frau Auer, Präventionsbeauftragte des Dekanats, gab einen Einblick in die Forumstudie und berichtete über den aktuellen Stand der Arbeit am Schutzkonzept. Anschließend stellten sich die regionalen Ansprechpersonen sowie die Multiplikatorinnen und Multiplikatoren vor, die künftig Schulungen und Sensibilisierungskurse im Dekanat anbieten werden. Dekan Frank Wagner informierte über die Ergebnisse der jüngsten Dekanenkonferenz. Im Mittelpunkt stand dabei die neue Landesstellenplanung der Landeskirche, die bereits im Herbst von der Landessynode der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern beschlossen werden soll. Künftig sollen bei der Berechnung der Personalstellen nur noch die Zahl der Gemeindeglieder und die Fläche der Kirchengemeinden berücksichtigt werden. Insgesamt ist eine Personalkürzung um 25 bis maximal 35 Prozent vorgesehen. Im Zuge dieser Entwicklung wird das Dekanat Nachbarschaftsräume bilden, in denen multiprofessionelle Teams künftig enger zusammenarbeiten. Ein weiteres wichtiges Thema war die Gebäudebedarfsplanung. Da nicht mehr alle kirchlichen Gebäude aufgrund zurückgehender Gemeindegliederzahlen mit einhergehenden finanziellen Einschränkungen erhalten werden können, werden diese künftig in drei Kategorien eingeteilt: förderfähig, transformierbar oder aufzugeben. In den Regionen wird es dazu demnächst Gespräche und Konferenzen geben. Am Nachmittag stellten sich die Kandidatinnen und Kandidaten für die Wahl zur Landessynode vor. Die Tagung der Dekanatssynode endete mit einer Geschäftskonferenz.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!