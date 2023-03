Nördlingen

Demenz-forschende Liedermacherin setzt sich für bessere Pflege ein

Plus Sarah Straub betreibt nicht nur Demenzaufklärung. Die Psychologin singt und schreibt, was sie bewegt. Ein Gewinn für die Salongespräche in Nördlingen.

Von Peter Urban

Dass eine Gesangskarriere mit Studium, Doktorarbeit und Medizinforschung zusammengeht, hat die Liedermacherin Sarah Straub in der neuesten Ausgabe der Meyers-Keller-Salongespräche plausibel erklären können. Die aus einem kleinen Dorf in der Nähe Lauingens stammende Diplom-Psychologin begann schon mit sechs Jahren unter der Ägide ihres Vaters, Musiklehrer und Dirigent, mit dem Klavierspielen, und als Zwölfjährige brachte sie erste Eigenkompositionen zu Papier. Nach dem Abitur studierte sie in Regensburg Psychologie, „aber nur, um meinem Vater die Besorgnis um eine brotlose Gesangskarriere zu nehmen“, erklärte sie auf Nachfragen von Moderator Peter Urban, der wie immer durch den Salongespräch-Abend führte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

