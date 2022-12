Nördlingen

vor 52 Min.

Den Krisen zum Trotz: So läuft das Weihnachtsgeschäft in Nördlingen

Der Nördlinger Weihnachtsmarkt trägt dazu bei, dass die Menschen in die Stadt kommen - und dort auch einkaufen.

Plus Viele Händler in Deutschland sind mit dem diesjährigen Weihnachtsgeschäft nicht zufrieden. Doch wie sieht es in Nördlingen nach zwei Jahren Pandemie aus?

Von Bernd Schied Artikel anhören Shape

Viele deutsche Einzelhändler sind vom diesjährigen Weihnachtsgeschäft ziemlich enttäuscht, ließ diese Woche der Handelsverband Deutschland (HDE) verlauten. Laut einer Umfrage seien nur 29 Prozent der befragten Händler mit der Umsatzentwicklung in der Advents- und Weihnachtszeit zufrieden. Anders sieht es allerdings in Nördlingen aus, wie eine Umfrage der Rieser Nachrichten am Dienstag ergab.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen