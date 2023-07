Nördlingen

Den Räubern wird auf der Freilichtbühne in Nördlingen das Fürchten gelehrt

Auf kreative Weise haben Annette Mack und Madlen Schäff „Die Bremer Stadtmusikanten“ so in Szene gesetzt, dass vielen jungen Darstellern das Mitspielen ermöglicht wird.

Plus „Die Bremer Stadtmusikanten“ sind ein farbenfroher Theaterspaß. Das diesjährige Kinderstück des VAN begeistert das Premierenpublikum in der Alten Bastei.

Auch wenn die Lektüre bei den meisten schon eine Weile her ist, an die „Die Bremer Stadtmusikanten“ kann sich fast jeder erinnern, zählt es doch zu den bekanntesten Märchen der Brüder Grimm. Der Verein Alt Nördlingen (VAN) hat die Geschichte um ein illustres Tierquartett zum wiederholten Mal als Kinderstück ausgewählt, diesmal in einer modernen Fassung von Sabine Scholz aus dem Jahr 2014. Das farbenfrohe Spektakel wurde bei seiner Premiere in der Alten Bastei von den begeisterten Besuchern ausgiebig bejubelt.

Im Mittelpunkt der Handlung stehen vier Nutztiere, die in die Jahre gekommen sind und deshalb „entsorgt“ werden sollen. Der Esel Emil (Katharina Ruf) kann die schweren Mehlsäcke aus der Mühle nicht mehr schleppen, und der Hund Hugo (Karen Ellermann) taugt wegen seiner Seh- und Hörschwäche nicht mehr als Wachhund. Die Katze Karla (Judith Leberle) ist „alt und fett“ geworden und kommt den kleinen grauen Nagern nicht mehr hinterher („bei uns tummeln sich die Mäuse wie auf dem Jahrmarkt“). Sie soll ebenso durch ein „süßes jüngeres Modell“ (Franziska Essmann) ersetzt werden wie der Gockel Günther (Ninivee Weichenmeier), welcher der Hühnerschar nicht mehr genügt („ich leg schon graue Eier, so öde ist das alles hier“).

