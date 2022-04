Nördlingen

Der Anbau der Mittelschule in Nördlingen ist eingeweiht

Anstelle eines Schlüssels überreichte das Architekturbüro Schlientz eine Collage an die beiden Schulleiterinnen und OB David Wittner.

Plus Zwei Jahre lang wurde gebaut, nun wurde der Erweiterungsanbau der Mittelschule in Nördlingen eingeweiht. Davon profitiert auch die Hans-Schäufelin-Grundschule.

Von Dominik Durner

Die Schullandschaft in Nördlingen ist um ein Schmuckstück reicher: So treffend formulierte es Schulamtsdirektor Michael Stocker bei der Übergabe des Erweiterungsanbaus für die Mittelschule Nördlingen. Mit der neu geschaffenen Aula, der Zubereitungsküche für die Ganztagsbetreuung und den neu geschaffenen Lehrräumen ist der Anbau bereits seit Ende der Weihnachtsferien in Betrieb – und wurde nun offiziell eingeweiht. Damit stellt sich die Mittelschule funktional und zeitgemäß auf, und auch die Hans-Schäufelin-Grundschule profitiert davon.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

