Nördlingen

vor 33 Min.

Der Aufbau für das Nördlinger Stadtmauerfest beginnt: Hier geht es los

Plus In drei Wochen beginnt das Nördlinger Stadtmauerfest. Das zeigt sich jetzt vor allem auf dem Baubetriebshof. Eindrücke von dem Ort, wo die Arbeit schon längst begonnen hat.

Immerhin ein bisschen Arbeit nimmt der Regen den Mitarbeitern des Baubetriebshofs an diesem Freitagmittag ab. Die historisch anmutenden Wagen stehen draußen und werden vom grauen Himmel berieselt. Egal, ob braunes oder türkis bemaltes Holz, es braucht Feuchtigkeit, damit es in Form kommt und nicht etwa die Eisenbeschläge abfallen, wenn der Wagen beim Umzug durch die Stadt gezogen wird. Deswegen wurde das Holz in der vergangenen Woche schon bewässert. Dort, vom Reuthebogen aus, werden sich in den kommenden Wochen die Vorboten des Stadtmauerfestes über die ganze Nördlinger Innenstadt ausbreiten.

