Nördlingen

vor 49 Min.

Der Blaulichtball in Nördlingen liegt in dieser Faschingssaison auf Eis

Plus In Nördlingen findet Fasching nur sehr begrenzt statt. Umso beliebter war der Nördlinger Blaulichtball. Doch die Veranstalter müssen ihn für 2024 absagen.

Von Verena Mörzl Artikel anhören Shape

Das neue Hallenbad ist noch längst nicht fertig, und doch konnte so mancher Rieser bereits einen Saunabesuch miterleben. Beim Blaulichtball im Stadtsaal Klösterle findet traditionell ein satirisches Marktgespräch statt, 2023 eben in der Zukunftssauna. Sie wurde von Ehrengästen eingeweiht. Der Aufgussmeister brachte sie alle zum Schwitzen, vom OB über den Stadtrat bis zu Polizei- und Pressevertretern und thematisch lief die Gruppe zur Höchstform auf, was das Publikum in schallendes Lachen versetzte. Auch die Rede des Türmers, die Comedyeinlagen und die Mitternachtsshow trugen stets zur guten Unterhaltung bei. Doch dieses Jahr muss die Stadt auf ihren beliebten Faschingsball verzichten.

Zu den Hintergründen äußert sich einer der Organisatoren der bunt zusammengewürfelten Ehrenamtsgruppe um Polizei, Rotes Kreuz, THW und Feuerwehr. Werner Siegel spricht von einem personellen Problem. Rund drei Dutzend Personen waren beispielsweise im letzten Jahr im Einsatz, um alles rund zu bekommen. In diesem Jahr würden aus unterschiedlichen Gründen mehrere Personen fehlen, ohne die die Vorbereitung für den Ball nicht möglich sei. "Es wird definitiv keinen Blaulichtball in der bekannten Art und Weise geben, weil wir personell durch einige Ausfälle nicht in der Lage sind, das Pensum zu stemmen", sagt Siegel auf Nachfrage.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen