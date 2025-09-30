Der DEF war dabei

Bereits zum vierten Mal in Folge nahm der evangelische Frauenbund OV Nördlingen am Stadtmauerfest mit einem Stand sowie am Brauchtumsumzug mit Leiterwagen „Historischen Puppenwagen“ und der Nördlinger DEF Sau teil. Dieses Fest bietet Gelegenheit die Interessen des Frauenbunds vorzustellen, präsent zu sein und Mitglieder zu werben. Handarbeiten aus Großmutter´s Zeiten konnten bewundert werden. Kinder und Erwachsene konnten sich an Holzspielen, wie das Bedrucken von runden Holzscheiben oder Herzform mit lustigen Motiven, sowie an einem Glücksrad und Wurfspiel erfreuen. Hauptgewinn - ein Apfel. Dank gilt allen Beteiligten des DEF Team, den DEF Youngster`s bei der Teilnahme am Festumzug und der Stadt Nördlingen, die diese Veranstaltung zu einem gelungenen Ereignis möglich machten.

