Der Eisplatz auf der Kaiserwiese hat geöffnet

Ab sofort kann in Nördlingen wieder Schlittschuh gelaufen werden: Der neue Eisplatz auf der Kaiserwiese hat eröffnet.

Schon zwei Mal sollte es in dieser Woche soweit sein, doch die Eisdecke war noch nicht dick genug. Aber an diesem Samstag hat der neue Eisplatz auf der Kaiserwiese eröffnet. Das gab die Stadt Nördlingen über ihre Social-Media-Kanäle bekannt.

In den vergangenen Jahren hatte der Eisplatz am Bäumlesgraben kaum genutzt werden können. Denn die nötige Eisschicht wurde meist nicht erreicht. Zudem floss Wasser unter dem Eis ab, die genaue Ursache konnte laut Angaben der Stadt nicht eindeutig ermittelt werden.

In einem Video auf seinen Social-Media-Kanälen sagte Oberbürgermeister David Wittner, man habe den Eisplatz am Bäumlesgraben sehr geliebt, doch in den vergangenen Wintern seien nur wenige Eistage möglich gewesen. Deswegen habe man eine Alternative geschaffen: "Das Gute ist, es friert jetzt relativ schnell durch. Wir können noch vor Weihnachten eröffnen. Also kommt vorbei und viel Spaß auf unserem neuen Eisplatz."

Die neue Eisfläche auf der Kaiserwiese ist rund 600 Quadratmeter groß und mit einem Bauzaun abgesperrt. Der Eintritt ist kostenlos.

Kinder können von Freitag bis Sonntag Schlittschuhe bis Größe 34 im Festbüro neben dem Eisplatz ausleihen. Der Eisplatz hat von 8.30 Uhr bis 20.45 Uhr geöffnet. Um diese Zeit am Abend erlischt die Flutlichtanlage. Toiletten sind vor Ort vorhanden. (jltr)

