Nördlingen

06:00 Uhr

Ausstellung über den ersten Playstation-Spieler im Kreise der Seligen

Plus Ausstellung von und mit Carlo Acutis in der Nördlinger Josefs-Kirche. Der junge Italiener erstellte ein Verzeichnis von eucharistischen Wundern.

Von Peter Urban Artikel anhören Shape

Pfarrer Tobias Brantl gilt als ausgewiesener Acutis-Experte und in seinem Vortrag zur Ausstellungseröffnung „Die eucharistischen Wunder in der Welt“, die vom 4. bis 27. November in der Josefs-Kirche in der Kerschensteiner Straße in Nördlingen zu sehen sein wird, sprach er scherzhaft davon: „Carlo Acutis ist wohl der erste Seliggesprochene, der auch Playstation gespielt hat.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen