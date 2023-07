Der "Fürstproletarier": Ludwig zu Oettingen-Wallerstein heiratete eine Gärtnerstochter

Im Leben des Fürsten lief vieles nicht glatt, nicht einmal seine Hochzeit. Zweimal war er bayerischer Minister, dann aber Abgeordneter der Demokraten.

Es hätte eine Reise ins Glück werden sollen. Am Ende aber war es eine Reise ohne Happy End: Über 14 Stunden waren Fürst Ludwig zu Oettingen-Wallerstein und seine Braut Crescentia de Bourgin unterwegs gewesen, um sich vom Onkel der Braut, Stadtpfarrer Pierre Bourgin, in Sedan trauen zu lassen. Wegen fehlender Papiere musste das Paar unverrichteter Dinge zurückkehren.

In seinem Reisetagebuch schildert der Fürst die Reisestationen, er berichtet, welches Wetter herrschte, er schimpft über das Personal in den Gasthöfen und über die schlechten Wege, er weiß aber auch Positives zu berichten. Und dann schreibt er: „Ich bekomme große Angst wegen des Mißlingens unserer Pläne.“ Den Fürsten sollte seine Ahnung nicht täuschen. Die Hochzeit konnte tatsächlich wegen fehlender Papiere nicht vollzogen werden, und so fuhr das enttäuschte Paar unverrichteter Dinge nach Baldern zurück. Die Hochzeit wurde nachgeholt, jedoch in der weniger prunkvollen Dorfkirche St. Ottilia zu Kerkingen.

Lebensgeschichte von Ludwig zu Oettingen-Wallerstein ist filmreif

Aus der Gärtnerstocher Creczentia de Bourgin war nun eine Fürstin zu Oettingen-Wallerstein geworden. Ihr Leben an der Seite des geliebten Mannes, der als „Fürstproletarier“ in die Geschichte eingegangen ist, bietet Stoff für einen abendfüllenden Film. Diese nicht standesgemäße Hochzeit hatte weitreichende Konsequenzen: Ludwig musste als Linienchef zurücktreten und den verschuldeten Besitz an seinen Bruder Friedrich abtreten. Hinzu kam der Verlust des Kronoberst­hofmeisteramtes und des Sitzes in der Kammer der Reichsräte. Öffentliches politisches Wirken war ihm dadurch nicht mehr möglich.

Dazu kam der Auszug aus dem Wallersteiner Stammschloss. Das Paar wäre gerne in das etwa 15 Kilometer entfernte Schloss Baldern gezogen, erhielt jedoch nur ein befristetes Wohnrecht in den Gebäuden des einstigen Klosters Heilig Kreuz, wo im August 1824 die Tochter Caroline geboren wurde. Im selben Jahr erwarb der Fürst das einstige Deutschordensschloss Reimlingen, das dem Fürsten und seiner Familie über 30 Jahre lang Refugium bleiben sollte. Am 13. Oktober 1825 verstarb König Max I. Joseph. Die Regierung übernahm sein Sohn Ludwig. Immer wieder bat der Fürst den König, ihm das entzogene Kronamt doch erneut zu verleihen. Letztlich mit Erfolg: Ende 1825 setzte König Ludwig I. den Fürsten Wallerstein wieder in die Würde des Kronobersthofmeisteramtes ein, sodass der Fürst bei der Einberufung des Landtags 1827 als Kronbeamter seinen Platz im Reichsrat einnehmen konnte. Der Grundstein für eine politische Karriere war gelegt.

Caroline Prinzessin zu Oettingen-Wallerstein, verheiratete Gräfin Waldbott von Bassenheim, nahm ihren Vater auf. Foto: Repro Herzblut Studio Reimlingen

Sie begann mit der Berufung zum Regierungspräsidenten. Fürst Ludwigs Hauptaugenmerk galt der Land- und Forstwirtschaft, dem Gewerbewesen und den finanziellen Verhältnissen der Gemeinden und Städte. Da er zwischen Bildung und Volkswirtschaft einen engen Zusammenhang sah, erhoffte er sich von der Hebung der Bildung auch eine Stärkung der Volkswirtschaft. Angestoßen hat Fürst Wallerstein viel, über erfolgreiche Ansätze ist er jedoch nicht hinausgekommen. Seine Aktivitäten wurden jedoch belohnt, denn König Ludwig I. ernannte ihn 1832 zum Innenminister.

Fürst Ludwig übernahm ein großes Ressort, das Unterricht und Kultus, Wirtschaft und Verkehr, Land- und Forstwirtschaft umfasste. Er agierte in einer politisch schwierigen Situation. Der König hatte angesichts der Ereignisse der Julirevolution in Paris 1830 einen politischen Kurswechsel vollzogen und hob nun nach Jahren liberaler Politik die aristokratische Komponente hervor. Der Fürst war mit seinem im Grunde monarchischen Denken damals sicher der richtige Mann für den König, genoss er doch auch bei den Liberalen wegen seiner fortschrittlichen Ideen großes Ansehen. Und dennoch kam es 1838 zum Bruch.

Ludwigs Gegenspieler ließ seine Finanzverhältnisse untersuchen

Daran waren nicht zuletzt die Intrigen Karl von Abels schuld, der als Gegenspieler des Fürsten sogar dessen Finanzverhältnisse untersuchen ließ – und damit Erfolg hatte. Am 10. März 1838 verfügte Ludwig I. die Entlassung des Fürsten aus dem Staatsdienst ohne Angabe von Gründen. Die Reaktion des Fürsten: Er legte dem König die Generalleutnantsuniform und die Pension von 3000 Gulden zu Füßen. Er war tief in seiner Ehre getroffen. Doch konnte Fürst Wallerstein – auf die Dauer gesehen – nicht vermeiden, angesichts seiner finanziellen Verhältnisse immer wieder beim König um eine Wiederanstellung nachzufragen. Nachdem es auf dem Landtag von 1843 zu einer Entspannung gekommen war, ernannte der König den Fürsten zum Staatsrat im außerordentlichen Dienst bzw. zum Staatsminister des Äußeren mit diplomatischen Sonderaufgaben in London und Paris.

Crescentia Fürstin zu Oettingen-Wallerstein heiratete als Gärtnerstochter einen Fürsten. Foto: Repro Herzblut Studio Reimlingen

Doch in München überschlugen sich schon bald die Ereignisse. Im Oktober 1846 war die Tänzerin Lola Montez eingetroffen, deren Freundschaft mit dem König sich bald zu einem Skandal ausweitete. Als Minister Abel ihr das bayerische Indigenat als Voraussetzung für eine Erhebung in den Grafenstand verweigerte, die der König wünschte, reagierte dieser mit der Entlassung seines Ministers. Der König wechselte sogar die gesamte politische Führungsspitze aus und vollzog erneut eine Kehrtwendung seiner Politik. Für den Fürsten Wallerstein war eine zweite, große Chance gekommen.

Am 1. Dezember 1847 übertrug der König dem Fürsten das Ministerium des Äußeren und das vom Innenministerium abgetrennte Ministerium für Kirchen- und Schulangelegenheiten. Diesem zweiten Ministerium Oettingen-Wallerstein war aber keine lange Dauer beschieden. Wie sehr die Pariser Februarrevolution im Jahr 1848 zur Unruhe auch in der Münchner Bevölkerung beigetragen hatte, zeigte sich bei einer bewaffneten Demonstration am 4. März, dem sogenannten Zeughaussturm. Fürst Wallerstein legte am 6. März dem König den Entwurf zu einer Proklamation vor mit dem Versprechen, die Wünsche der Bürger zu erfüllen und eine moderne konstitutionelle Monarchie zu schaffen. Bei Bekanntwerden der Proklamation schlug die Stimmung in Begeisterung für den König um. Freilich war der König gar nicht gewillt, die Verpflichtungen zu erfüllen. Von seinem Minister fühlte er sich verraten und überreichte ihm am 10. März das Entlassungsdekret.

Eine neue politische Heimat fand der Fürst bei den Demokraten. Als sich im August 1848 in Nördlingen bayerische und württembergische demokratische Volksvereine mit mehr als 12.000 Teilnehmern trafen, hielt der Fürst eine flammende Rede. Im November dieses Jahres trat er dem Nördlinger Volksverein bei. Für die Landtagswahl von 1849 wurde er als Kandidat der Demokraten aufgestellt und tatsächlich auch in die Abgeordnetenkammer gewählt.

Seine Frau stirbt an einem Schlaganfall

Die letzten Lebensjahre des Fürsten waren gekennzeichnet von harten Schicksalsschlägen. 1853 verstarb völlig überraschend seine Frau an einem Schlaganfall. Ohne ihre ordnende Hand häuften sich seine Schulden, sodass sich der Fürst bald zu riskanten Grundstücksspekulationen veranlasst sah, die zum Teil gründlich danebengingen. 1857 heiratete der Witwer die Gräfin Albertine von Larisch-Münich, die jedoch ohne Genehmigung ihres Bruders über ihr stattliches Vermögen nicht verfügen konnte. 1861 war der Konkurs nicht mehr abzuwenden.

Der Fürst kam in Schuldhaft, obwohl er sich durch Flucht in das Ausland hätte entziehen können. Nach einem Jahr wurde ihm ein Kuraufenthalt zugestanden. Nun verließ er das Land, um seit 1863 in Luzern bei seiner Tochter Caroline Gräfin Waldbott-Bassenheim zu leben. Dort starb der Fürst am 22. Juni 1870 im Alter von 79 Jahren. In der Familiengruft in der einstigen Franziskanerkirche in Maihingen im Ries fand er seine letzte Ruhestätte an der Seite seiner ersten Gemahlin, der einstigen Gärtnerstocher Crescentia, die er in seinen Briefen gerne liebevoll „Sensele‘“ nannte.