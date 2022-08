Der große Tag der Retter: Nördlinger Einsatzkräfte stellen sich vor

Plus Im Rahmen des Nördlinger Ferienprogramms stellen sich Polizei, Feuerwehr, DLRG, BRK und THW vor. Gerade für Kinder gibt es viel zu entdecken.

Zwei Hüpfburgen, eine Kinderpolizeiwache, Zelte gegen die Hitze, zwei Boote und 16 Fahrzeuge haben Kinder und Erwachsene am Freitag beim Blaulichtnachmittag in Nördlingen begeistert. Organisiert hatte diesen Teil des Ferienprogramms der Stadt Nördlingen Marco Kurz, der Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Nördlingen, und Nina Thorwart. Als Jugendsozialarbeiterin zeichnet sie für das Gesamtprogramm verantwortlich.