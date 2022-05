Historiker erzählt von der engen Verbindung eines Riesers zum letzten Stauferkönig

Plus Bei einer Lesung im Geno-Saal in Nördlingen wird deutlich, welche Ursprünge die Mafia hat und welche Verbindungen ein Rieser einst ins Königshaus hatte.

Ein Rieser gehörte einst zu den engsten Vertrauten des letzten Staufers Konradin: Friedrich von Hürnheim. Über Konradin hat der Historiker und Germanist Gerald Huber eine Biografie geschrieben. Diese präsentierte er im Rahmen der Rieser Kulturtage im Nördlinger Geno-Saal.