Ein Gastro-Überblick zu Speis und Trank auf dem Historischen Stadtmauerfest

Neben zahlreichen mittelalterlichen Lagern wartet das Historische Stadtmauerfest in Nördlingen wieder mit Speis und Trank auf. Ein Reiseführer für den Gaumen.

Was wäre ein Historisches Stadtmauerfest ohne ein magenfüllendes Mahl, da macht die 14. Ausgabe keine Ausnahme. In den Ständen in der Nördlinger Altstadt wird auch 2022 wieder in rauen Mengen allerlei kredenzt, wie das offizielle Programm und Koordinator Daniel Wizinger verraten. Von klassischen Bratwürsten über gegrillte Weidehühner bis hin zum Ochsen am Spieß ist für jeglichen Geschmack gesorgt. Welche Getränke werden angeboten? Gibt es auch vegetarische Optionen? Und wo findet man eigentlich was?

Das Zentrum des Gaumenschmauses befindet sich aufgrund einer Vielzahl an Essens- und Getränkeständen um die Kirche St. Georg und den Kirchturm Daniel. Am Marktplatz bietet der Rieser Ski- und Snowboardclub in seiner Schänke zur "Fassdaube" Schnittlauch-, Rauchfleisch- und Schmalzbrote sowie Bratwürste an, außerdem wird mit Kaffee und Kuchen für das leibliche Wohl gesorgt. Bei der Metzgerei Pisko gibt es dort außerdem Würste vom Grill. Unweit davon verkauft das "Eichendorffstüble" am Obstmarkt Feuer- und Bratwürste, außerdem werden neben Bier und Softgetränken auch Met und selbst angesetzte Schnäpse angeboten.

In der Hallgasse gibt es von den Landfrauen des Bauernverbands Donau-Ries Kaffee und Kuchen, mit Rieser Schmankerln wie der Bauerntorte oder Küchle. Eine Ritterpfanne mit Spätzle, Champignons und Speck gibt es in der Pfarrgasse bei den Nördlinger Löwen. Diese bieten außerdem Schichtbraten mit Spätzle und Soße sowie Bier und Softgetränke an. Am Kriegerbrunnen beziehungsweise am Kohlenmarkt wird die beliebte Rahmfleck-Schaubäckerei (auch vegetarisch) des Fördervereins zur Unterstützung kirchlicher Jugendarbeit stehen, der außerdem mit einem Weinstand zugegen ist. Am Kohlenmarkt gibt es einen Stand der Metzgerei Hülsenbeck, an dem Maximilianssteak und Würste verkauft werden.

Auf dem Stadtmauerfest Nördlingen gibt es ein breites Verpflegungs-Angebot

Etwas weiter am Brettermarkt bietet die Metzgerei Hülsenbeck zudem Würste, eine Reiterpfanne und Kaffee mit Gebäck an. Auch der FC Pfäfflingen-Dürrenzimmern ist dort anzutreffen, wo es in der Grillbude Mess'-Würste und Räubersteaks, im Zelt des Fußballclubs Küchle, Bauerntorte und Obstkuchen zu kaufen gibt. Im Hof des Hallgebäudes gibt es erstmals auch einen Stand des Restaurants "Schlössle": Neben Andechser Bier und Wein kann man dort Schäufele, Sauerbraten, fränkische Bratwürste und blaue Zipfel essen. Die Metzgerei Pisko bietet zudem in ihrem Biergarten im Hof der Stadtbibliothek neben Getränken auch Gegrilltes an.

Die Bäckerei Diethei ist am Rathaus anzutreffen, wo es Rahmflecken (auch vegetarisch) und gekühlte Getränke zu kaufen gibt. In der Löpsinger Straße hat die Bäckerei ebenfalls einen Stand für die süßen Gelüste: Neben Quarkbällchen und -fladen gibt es dort ebenfalls gekühlte Getränke, Schokobananen, Erdbeerspieße, Rieser Bauerntorte und Käsestangen. In der Löpsinger Straße steht außerdem eine Bude des Jugendzentrums Nördlingen, das Juze-Bier, Scharlach-Gois, Softgetränke und Met anbieten wird. Auch das Restaurant "Leopold's" verkauft in der Löpsinger Straße Speisen und Getränke: Neben Broten (auch vegetarisch) gibt es am Freitag und Samstag frische Ofenkartoffeln mit drei verschiedenen Füllungen (auch vegetarisch), sowie an allen drei Tagen hausgemachtes Schaschlik.

An den Kornschrannen werden mit großem Aufwand verbundene Speisen feilgeboten: Die Landmetzgerei Münzinger bietet an allen drei Tagen einen Ochs am Spieß an, das erstmals bei einem Stadtmauerfest anzutreffende Restaurant "Meyers Keller" Weidehühner vom Grill. Bei der Münzinger-Bude wird das Angebot komplettiert von Ochsenbraten und Ochsenfetzensemmeln sowie Spezialitäten vom Grill wie Steaks, Würsten, Spießbraten, Schäufele, Haxen und Getränken. Die Weidehühner von "Meyers Keller" werden mit Graupen und Gemüse serviert, dazu gibt es Weißweincuvée, Wasser und Maier-Bier und -Limonaden.

In manchem Mittelalter-Lager gibt es ebenfalls zu essen und zu trinken

Auch die "Fladen-Piraten" werden in diesem Jahr wieder mit einem Lager zu finden sein: Auf dem Parkplatz in der Inneren Einfahrt gibt es wie üblich Fladen (auch vegetarisch), dazu Spareribs und Pulled Pork Burger. Außerdem werden Baumstriezel, Bier und Met verkauft. Ein weiteres Stadtmauerfest-Debüt feiert die Musikkapelle Reimlingen, die zusammen mit der Pfarrgemeinde St. Salvator in der Salvatorgasse anzutreffen sind. Dort werden in der "Rumelinger Spielmannsschänke" Kürbissuppe (vegetarisch) und Schichtbraten in der Semmel angeboten, dazu gibt es Bier vom Fass, Wein und -schorle, Softgetränke und Saftschorle.

Ein kleines Angebot für Familien gibt es im Beck'schen Garten, wo die Landsknechte und Marketenderinnen Augsburg Stockbrot backen. Die traditionellen Bogenschützen Nördlingen schlagen ihr Lager im Hof der Mälzerei Landenberger auf, wo sie Hanfgebäck (auch vegetarisch), Raclettekäse (vegetarisch) und Wildschwein anbieten. Zu trinken gibt es dort neben Bier und Softgetränken auch Met. Am Tändelmarkt gibt es Speis und Trank der "Raubritter" vom Finanzamt Nördlingen, die Kartoffelsuppe und Käsewürfel (beides vegetarisch) servieren, außerdem Gulaschsuppe, geräucherte Bauernbratwürste sowie Getränke.

Ein umfangreiches Angebot gibt es auf dem Parkplatz in der Bauhofgasse bei der Feuerwehr Nördlingen, die in ihrem "Brandstätter Hof" mit hausgemachter Gemüsesuppe (vegetarisch), Allgäuer Käseplatte (vegetarisch), einer Feuerwehrpfanne, Krautspatzen, Saubauch mit Kraut und Rauchwurst vom Wildschwein mit Kraut und Brot aufwarten. An Getränken wird es bei der Feuerwehr Bier, Wein, Softgetränke und Saftschorle geben, dazu außerdem Kaffee und Kuchen.

Stadtmauerfest: Bäckereien und Metzgereien haben in Nördlingen geöffnet

Kaffee und Kuchen gibt es auch beim Verein Alt Nördlingen im Ochsenzwinger, die außerdem mit einem breiten Menü bewirten: Der VAN bietet Käsespätzle (vegetarisch), Braten und Bratensemmeln, Brotzeitteller, Schmalz- und Leberwurstbrote und geräucherte Bratwürste mit Brot und Senf an. Am Freitag und am Samstag gibt es außerdem Enten mit Blaukraut und Klößen, am Sonntag findet ein Weißwurstfrühstück statt.

Neben den erwähnten Ständen öffnet außerdem die örtliche Gastronomie in der Altstadt abseits der Lager ihre Türen, mit angepassten Angeboten, um zum rustikalen Charakter des Stadtmauerfestes zu passen. Auch die Metzgereien und Bäckereien werden während des Stadtmauerfestes geöffnet haben und historisch angehaucht sein, die meisten Bäckereien sind zudem bestuhlt.

Ist Ihr Stand nicht in der Auflistung erwähnt? Senden Sie eine E-Mail mit Ihrem Verköstigungs-Programm an redaktion@rieser-nachrichten.de, Stichwort "Magenfahrplan".