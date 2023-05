Nördlingen

13:49 Uhr

Der Maibaum steht in diesem Jahr auf dem Marktplatz

Der Maibaum wurde in Nördlingen auf dem Marktplatz und nicht auf dem Brettermarkt aufgestellt.

Plus SC Athletik und RSSC Nördlingen stemmen das Fest zum 1. Mai erstmals gemeinsam. Der Besucherandrang ist groß - besonders am Abend.

Ein Maibaum am Marktplatz in Nördlingen - daran muss sich die Bürgerschaft erst mal gewöhnen. Was vor Corona auf dem Brettermarkt stattfand, ist jetzt auf die große Bühne ins Wohnzimmer der Stadt, auf den Marktplatz, gewechselt: das Nördlinger Maibaumfest samt dazugehörigem Baum. Auf die Beine gestellt hat dieses Fest eine „Spielvereinigung“ aus SC Athletik und RSSC Nördlingen. Dem Vernehmen nach hat man sich erst vor ungefähr sechs Wochen darauf verständigt, eine 1.-Mai-Sause zu veranstalten.

Die Anfrage an den Rieser Ski- und Snowboard-Club kam vom SC Athletik, der es sich nicht mehr antun wollte, ein derartiges Event vollkommen in Eigenregie durchzuziehen. Wie nahezu allen Vereinen fehlen nach Corona auch den Nördlinger Clubs Mitglieder, die sich über die reine Mitgliedschaft hinaus engagieren können und wollen. Mit dem RSSC fand man einen motivierten Partner, sodass man sich schnell über Konzept und Arbeitsaufteilung einig war. Dann ging alles sehr schnell, die einen (RSSC) kümmerten sich um Marketing, Getränke und Catering, die anderen (SCA) um Logistik, Aufbau und den Rest.

