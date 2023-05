Nördlingen

12:30 Uhr

Der neue Generationengarten im Nördlinger Stadtgraben ist eröffnet

Plus Initiatorin Friedrun Meyer brachte zur Eröffnung des Generationengartens gleich Samen und Pflänzchen mit. Was sich die Verantwortlichen dort vorstellen können.

Aus einer guten Idee ist jetzt eine noch bessere geworden: Das städtische Grabengrundstück am Löpsinger Tor, das bislang als Jugendgarten genutzt wurde, steht nunmehr als „Generationengarten“ mehreren Gruppen als Gemeinschaftsprojekt zur Verfügung. Angestoßen hat diesen Prozess Friedrun Meyer vom Interkulturellen Frauencafè in Nördlingen. Ihr war zu Ohren gekommen, dass der Garten als offener Jugendtreff dreimal in der Woche zur Verfügung stand und fragte einfach mal nach: „Und was ist an den anderen Tagen?“

Der darauf Angesprochene war Rudi Scherer und als eine seiner letzten Aufgaben in Diensten der Stadt - er steht bekanntermaßen kurz vor seiner Pensionierung - entwickelte er mit weiteren Kollegen aus der Verwaltung ein Konzept, um den Garten generationenübergreifend nutzbar zu machen. „Die Jungen haben die Power und können anpacken, die Älteren haben das Wissen und sie kennen die Tricks, wie ein Garten angelegt werden muss. Da können alle davon profitieren, sich die Generationen wunderbar ergänzen“, meinte Rudi Scherer bei der Eröffnung, zu der neben einigen Stadträten und der Verwaltungsspitze der Stadt auch Oberbürgermeister David Wittner gekommen war, um dem Projekt den offiziellen Startschuss geben zu können.

