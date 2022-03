Nördlingen

06:30 Uhr

Der neue Kindergarten Sankt Michael in Nördlingen ist eingeweiht

In Nördlingen ist am Samstag die neue Kita Sankt Michael eingeweiht worden. Bei der offiziellen Schlüsselübergabe (von links): Kirchenpfleger Peter Bühlmeier Architektin Susanne Moser-Knoll, Pfarrer Benjamin Beck, Generalvikar Wolfgang Hacker.

Plus Rund 5,3 Millionen Euro hat die neue Kita Sankt Michael in Nördlingen gekostet. Die Kinder werden dort in vier Gruppen betreut. Wie es in der Kita aussieht.

Von Matthias Link

Zur Segnung der neuen katholischen Kita St. Michael in der Nördlinger Kolpingstraße sind am Samstagvormittag rund 100 Eltern mit ihren Kindern gekommen. Die Kinder, die im Mittelpunkt der neuen Kita stehen, sangen gemeinsam mit ihren Erzieherinnen und unter Begleitung von Klaus Ortler am E-Piano Lieder wie „Herr, wir bitten, komm und segne uns“ oder „Du hast uns deine Welt geschenkt, Gott wir danken dir“. Vier Gruppen gibt es im neuen Kindergarten.

