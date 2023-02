Der neue Recyclinghof hat für die Nördlinger einen großen Vorteil

Plus Der Umzug des Recyclinghofs ist geschafft, den Bürgern gefällt er. Vergleichen Sie mit unseren interaktiven Grafiken, wie sich die Höfe verändert haben.

Zwei kleine Schaukelpferde stehen beim Altholz-Bereich auf dem Recyclinghof auf einer Palette. Sie gehören zu einer der ersten Fuhren, die auf den neuen Hof An den Langenwiesen 3 gebracht wurden. An diesem Mittwoch hatte der neue Hof seinen ersten Betriebstag. Welchen Eindruck haben Mitarbeiter sowie Bürgerinnen und Bürger?