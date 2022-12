Der Nördlinger Eisplatz begeistert – und es gibt schon weitere Ideen

Plus Den Besucherinnen und Besuchern gefällt es, endlich wieder Schlittschuh laufen zu können. Welche Pläne es gibt, das Konzept auszuweiten.

Der vierjährige Franz stapft mit seiner Mama von der Eisfläche. Er ist zum ersten Mal Schlittschuh gelaufen, mithilfe eines der Eisschlitten, die auf dem neuen Eisplatz auf der Kaiserwiese stehen. Schön war es, sagt er ein wenig schüchtern. Mutter Ramona Köhnlein ist begeistert: "Das ist eine tolle Idee für die Kinder." Sie fände es gut, wenn es das jedes Jahr gebe. Köhnlein ist nicht die einzige, die das denkt. Vorstellbar ist sogar, dass das Konzept ausgeweitet wird.