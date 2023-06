Nördlingen

vor 18 Min.

Der Nördlinger Handel verlagert sich zunehmend in den Stadtkern

Plus Im Nördlinger Einzelhandel tut sich was: Läden außerhalb der Fußgängerzone schließen. Am Weinmarkt öffnet dagegen ein neues Café und das Steingass-Trendhouse zieht um.

Von Nicolas Friese

Im Schaufenster hängen zwei, vor dem Eingang eins und im Laden sieht man sie, wohin das Auge reicht. "20 Prozent auf alles" steht in greller Schrift auf den Schildern, mit Neonfarben unterstrichen. Das Steingass-Trendhouse in der Reimlinger Straße in Nördlingen feiert gerade Ausverkauf. Das Bekleidungsgeschäft zieht in die Nördlinger Fußgängerzone. In der Reimlinger Straße wird es wohl nicht das einzige Geschäft sein, das in der Nördlinger Innenstadt wohl eine Weile lang leer stehen wird.

Das Trendhouse Steingass zieht in die Nördlinger Fußgängerzone

"Wir müssen nicht umziehen, wir wollen", sagt Marco Cislaghi vom Modehaus Steingass. Cislaghi ist im Marketing des Unternehmens tätig und glaubt, dass sich eine weitere Filiale in der Fußgängerzone bewähren wird: "Wir haben schon mal probiert, uns mit einem Outlet-Laden in der Fußgängerzone zu positionieren", sagt er. Der Laden habe gut funktioniert. "Der Standort in der Reimlinger Straße ist für uns nicht optimal", fügt er hinzu. In der Reimlinger Straße sei die Laufkundschaft geringer als in der Fußgängerzone.

