Der Nördlinger Rat soll im Herzen der Stadt Nördlingen tagen

Plus Stadtbaumeister Jürgen Eichelmann hat sich Gedanken gemacht, wie man das Tanzhaus umbauen könnte. Er will das Gebäude um das angrenzende Bissinger-Haus erweitern.

Erst einmal das neue Hallenbad bauen - und dann? Diese Frage wollte der Nördlinger Stadtrat eigentlich bei einer Klausurtagung Anfang November beantworten. Doch wegen der steigenden Corona-Infektionszahlen wurde das Treffen abgesagt. Womit immer noch nicht klar ist: Was will die Stadt als Erstes angehen - die Grundschule Mitte, das neue Feuerwehrhaus oder doch ein ganz anderes Projekt? Zum Beispiel das Tanzhaus im Herzen der Altstadt?