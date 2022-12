Nördlingen

vor 19 Min.

Der Nördlinger Recyclinghof zieht Mitte Januar um

Der neue Recyclinghof in Nördlingen soll einmal so aussehen. Ab Mitte Januar wird aber zunächst ein Provisorium genutzt.

Plus Varta hat das Gelände des bisherigen Recyclinghofes an der Fritz-Hopf-Straße gekauft. Zunächst muss ein Provisorium genutzt werden, bis der Neubau fertig ist.

Von Martina Bachmann

Wer seine Kartons oder seinen Sperrmüll in Nördlingen loswerden will, der muss ab Mitte Januar eine neue Adresse ansteuern. Der Recyclinghof zieht um, zunächst in ein Provisorium. Denn der neue Hof muss erst noch gebaut werden. Doch wenn der einmal fertig sei, dann soll er ein "Vorzeige-Recyclinghof für die Zukunft" sein, wie Gerhard Wiedemann, Werkleiter des Abfallwirtschaftsverbandes Nordschwaben (AWV), sagt – mit einer Schnellspur für die, die wenig Müll abzugeben haben.

