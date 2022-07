Schüler der Realschule Maria Stern starten nach dem Abschluss den Neubeginn

Plus 22 der 81 Absolventinnen und Absolventen der Realschule Maria Stern in Nördlingen haben eine Eins vor dem Komma.

Mit einer stimmungsvollen Feier sind 81 Absolventen und Absolventinnen an der Realschule Maria Stern verabschiedet worden. 22 von ihnen haben eine Eins vor dem Komma. Der Abend begann mit einem feierlichen Gottesdienst in Sankt Salvator. Die Schulband und die Rockband, beide unter Leitung von Thomas Pichl, übernahmen die musikalische Gestaltung des Abends.