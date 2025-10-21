Der Rieser Heimatkalender 2026 ist da!

Die Raiffeisen-Volksbank Ries hat ihren Rieser Heimatkalender 2026 vorgestellt und dabei 3000 Euro Spenden an Vereine im Ries und Kesseltal ausgegeben. Bei der Veranstaltung wurden zwölf Fotografinnen und Fotografen geehrt, deren Bilder von der Jury für die Kalenderblätter ausgesucht wurden. „Es ist wieder gelungen, unsere Heimat von einer ganz besonderen Seite zu zeigen“, sagte Vorstandsvorsitzender Bernhard Ströbele und gratulierte den Siegern herzlich. Sie erhalten ein VR-Gewinnspar-Jahreslos und ein gerahmtes Siegerfoto.

Außerdem durfte jeder Gewinner einen Verein benennen, dem die Genossenschaftsbank 250 Euro spendet. Die anwesenden Vereinsvertreter bedankten sich sehr herzlich. „Ihr Engagement wird gesehen und geschätzt“, sagte Ströbele. Insgesamt spendete die Bank 3000 Euro für ehrenamtliches Engagement in der Region.

Ab sofort gibt es den Rieser Heimatkalender 2026 in den Geschäftsstellen der Raiffeisen-Volksbank Ries. Die Sieger und unterstützten Vereine sind: Theo Betzler (unterstützt die Kolpingsfamilie Nördlingen), Karlheinz Rapp (Musikverein Mönchsdeggingen), Martin Bruckmeier (Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde Wechingen/Holzkirchen), Hannes Dambacher (Rotary Hilfsdienst Nördlingen), Rudi Schwarz (Tennis-Jugend des TSV Bissingen), Erich Rieder (Rieser Naturschutzverein), Fritz Stengel (Freiwillige Feuerwehr Oettingen), Hanna Bucher (Freiwillige Feuerwehr Munningen), Josef Heckl (Schützenverein Bavaria Megesheim), Gerhard Amslinger (Dorfmusikanten Megesheim), Katja Maier (Schützenverein Auerhahn Belzheim), Reinhold Seefried (Kolpingsfamilie Wemding)

