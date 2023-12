Der Romantische Weihnachtsmarkt in Nördlingen ist eröffnet

Im Herzen der Nördlinger Altstadt ist am Freitagabend bei dichtem Schneegestöber der romantische Weihnachtsmarkt eröffnet worden. In den kommenden Wochen können die Besucher jetzt an den Buden vorbeischlendern, allerlei Kreatives entdecken und Leckeres schlemmen. Zudem gibt es zahlreiche Konzerte und Aktionen. Geöffnet ist der Weihnachtsmarkt sonntags bis donnerstags von 11 bis 19 Uhr, freitags und samstags von 11 bis 20 Uhr.

Foto: Jan-Luc Treumann