Nördlingen

vor 32 Min.

Der Sieg beim RN-Maibaum-Wettbewerb geht nach Nähermemmingen

Der erste Platz beim RN-Maibaum-Wettbewerb der Profiklasse ging in diesem Jahr nach Nähermemmingen. Die Maibaumfreunde aus dem Nördlinger Stadtteil erreichten 1329 Punkte. Die Maibaumfreunde Baldingen kamen auf Platz zwei, die Maibaumfreunde Balgheim auf Platz drei.

Plus Nach zwei Jahren Pause findet der Maibaum-Wettbewerb der Rieser Nachrichten wieder statt. Die Profiklasse gewinnt Nähermemmingen, der Online-Sieg geht ins Nordries.

Von Matthias Link

Viel Feinarbeit und zahlreiche Stunden Arbeit wenden die verschiedenen Vereine im Ries traditionell auf, um ihre Maibäume mit kunstvollen Schnitzereien zu verzieren. Wenn der eigene Baum dann am Ende noch prämiert wird, ist die Freude noch größer. Am Samstag sind auf dem Stabenfest die Gewinner des 47. Maibaum-Wettbewerbs der Rieser Nachrichten, in Kooperation mit dem Fürstlichen Brauhaus Wallerstein, prämiert worden.

