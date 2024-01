Der Tatort von einst: Märchenstückchen für Erwachsene

Bei diesem Theaterabend in Nördlingen war Fantasie gefragt: "Märchenstückchen" kam ohne Kostüme und ohne Kulissen aus. Doch die Geschichten kannte jeder.

Schon beim Eintreten in den Klösterle-Saal fiel auf, dass die Anordnung der Stühle eine andere war. Bei der zu erwartenden Vorstellung mit dem Titel „Märchenstückchen" konnte man annehmen, dass die halbrund vor der Bühne platzierten Stuhlreihen einen Sitzkreis wie in der Schule bilden sollten, was für eine Märchenerzählung angepasst wäre. Allerdings war ein Theaterstück für Erwachsene angekündigt.

Gegen alle Befürchtungen entwickelte sich nun keine Vorlesestunde, sondern tatsächlich ein Theaterstück mit 16 Szenen aus den Märchen der Gebrüder Grimm. Vier junge Schauspieler sangen das Lied vom „Männlein im Walde“ – und man war im Wald vor dem Haus der bösen Hexe. Es war von nun ab Fantasie gefragt, denn es waren keine Verkleidung und Kulissen vorgesehen. Die Schauspieler schlüpften immer wieder in die handelnden Rollen.

Stiefmütter sind in den Märchen stets die Bösen

Die Geschichte kennt jeder, auch dass eine böse Stiefmutter die beiden Kinder aussetzen wollte, denn Stiefmütter sind in den Märchen stets die Bösen - in Ausnahmefällen ist es auch mal die Schwiegermutter. Die kritische Auseinandersetzung mit den Inhalten der Märchen war nun in Gang gesetzt. Weitere Geschichten, weitere Szenen mit Gemeinheiten und Boshaftigkeiten wurden sprachlich und pantomimisch vorgespielt, es wurde geraubt, getötet und aufgefressen. Es waren teils schaurige Geschichten von schändlichen und missgünstigen Gestalten, die heutzutage in entsprechenden Rollen in den Krimis vorkommen und den Eindruck vermitteln, dass die Märchen früher eine ähnliche Aufgabe erfüllten. Eigentlich fehlte nur noch der ermittelnde Polizeikommissar. Die erwachsenen Zuhörer unterhielten sich eben auch früher gerne mit Mord- und Schauergeschichten.

Erzählt und nachgespielt wurden nicht nur bekannte Märchen wie „Schneewittchen“ oder „Der Froschkönig“, sondern auch Geschichten, die vielleicht nicht so geläufig sind; so zum Beispiel „Jorinde und Joringel“ und „Blaubart“. Heute erzählt man den Kindern diese Märchen, die zum Glück meist gut enden und deshalb scheinbar auch für lehrreich befunden werden, so wie das Märchen von dem, der auszog, das Fürchten zu lernen und den Prinzen und Königen, die ständig nur auf Brautschau sind und die braven Mädchen als glückliche Königinnen ins Schloss führen.

Das Künstlerkollektiv „Gedankensprung“ hat das Ziel, sich mit der Brutalität und inhaltlicher Absurdität der Märchenerzählungen, die oft nicht nach logischen und menschlichen Zusammenhängen fragen, auseinanderzusetzten. Die Truppe hat eine gangbare und verständliche Darstellung entwickelt. Das bestätigte auch der kräftige, zustimmende Applaus der Zuschauer.