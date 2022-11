Der Verein hinter dem Nördlinger Weltladen feiert Gründungsjubiläum

1982 startete der Verein seine Arbeit, im Jahr 1994 eröffnete der erste Weltladen in Nördlingen. Noch immer lebt er vom Einsatz vieler Ehrenamtlicher.

Gut 40 Jahre ist es her, dass in Nördlingen der Verein "Partnerschaft Dritte Welt Nördlingen" gegründet wurde. 40 Jahre, in denen viele Ehrenamtliche sich in Projekten für die Entwicklungsarbeit in fernen Ländern engagierten. Seit 2007 ist der Verein vor allem durch den Weltladen in der Drehergasse nach außen hin sichtbar. Vieles hat sich seither verändert, nur eines nicht: Noch immer sind es die Ehrenamtlichen, die den Verein, den Laden und damit die finanzielle Unterstützung für Projekte weltweit umsetzen.

Zwei der vielen Ehrenamtlichen sind Margit Gollan und Wolfram Wegele. Sie sitzen an einem Freitagmorgen Anfang November auf den Stühlen im Geschäft in der Drehergasse. Margit Gollan hat ein Sonnenglas in der Hand: Ein Weckglas mit einer Solarzelle, das nachts leuchtet. Die Produktion schafft Arbeitsplätze in Johannesburg. Jetzt zu Weihnachten gibt es eine Sonderedition, doch meistens sind die Gläser vergriffen, sagt sie.

Kunden schätzen im Weltladen noch immer fair gehandelte Produkte

Im Weltladen schätzen Kunden vor allem die fair gehandelten Produkte wie Schokolade und Kaffee, oder eben solche Dinge wie das Sonnenglas. Inzwischen gibt es sogar Waren, die komplett in den Entwicklungsländern erzeugt werden. Die Kunden kommen nicht nur ins Geschäft zum Einkaufen, manche nehmen die Waren mit und verkaufen sie an anderer Stelle im Ries. Eine Frau aus Hainsfarth kommt an diesem Morgen durch die Tür und bringt Kommissionsware zurück. Gollan erklärt, dass sich Pfarrgemeinden beispielsweise Kaffee abholen, in der Gemeinde verkaufen und die Umsätze dann an den Weltladen zurückgehen können.

Bereits im Jahr 1994 gab es in Nördlingen den ersten Weltladen. Damals stellte die evangelische Kirche Räume in der Hallgasse zur Verfügung, wo der Verein die Produkte verkaufen konnte. 2007 erfolgte dann der Umzug in die Drehergasse. Zwischenzeitlich wurde auch eine Genossenschaft gegründet. Doch Wolfram Wegele schildert, dass der Aufwand zu groß war. Die Rechtsform verlangte große Abschlüsse, die Kasse musste von einem Notar geprüft werden. 2016 wurde die Genossenschaft dann wieder aufgelöst.

Zu kämpfen hatte der Laden während Corona nicht nur wegen der Schließungszeiten. Viele ältere ehrenamtliche Mitarbeiterinnen nahmen die Zeit zum Anlass, um zu sagen, dass sie aufhören würden. Sie seien oft schon im Alter zwischen 70 und 80 Jahren gewesen. Umso mehr betont Gollan, dass der Weltladen immer offen für ehrenamtliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen seien. Die Zeiteinteilung sei völlig frei. Es sei möglich, einmal im Monat zu arbeiten, wer mehr Zeit habe, könne das auch einmal die Woche tun. Es gebe keine festen Vorgaben.

Nördlinger Weltladen unterstützt derzeit vier Projekte

Vier Projekte werden derzeit von dem Geld unterstützt, das nach Miete, Strom, Versicherungen, Heizung und Rücklagen noch übrig bleibt. Mit "Jambozuri" (Bopfingen) wird Kindern in Uganda der Zutritt zu Bildung ermöglicht. Der Verein Yennenga unterstützt die Ausbildung von Mädchen in Burkina Faso. Außerdem wird ein Beitrag für die Karakorum-Hilfe geleistet, der Verein hilft Menschen, die unter härtesten Bedingungen in den Bergen des Himalaja und Karakorum leben. Ein neues Projekt, an dem sich der Nördlinger Verein beteiligen will, ist die Partnerschaft der oberbayerischen Gemeinde Vaterstetten mit der äthiopischen Stadt Alem Katema.

Auf die Frage einer Kundin, die an jenem Freitagmorgen einen Korb aus Weidengras im Weltladen kauft, ob sie bereits etwas bewegt hätten, antworten Gollan und Wegele fast unisono: "Ja." Beim Vereinsjubiläum im Oktober wurden die zurückliegenden 40 Jahre entsprechend gefeiert.