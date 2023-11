Nördlingen

Der Wandel im religiösen Leben Nördlingens

Professor Klaus Raschzok hielt den Festvortrag in St. Georg. Die Reformation in Nördlingen war kein abruptes Ereignis, sondern ein kontinuierlicher Übergang.

Plus Der frühere Nördlinger Dekan Klaus Raschzok gibt am Reformationsfestabend in St. Georg spannende Details über die Zeit bekannt, die der Reformation vorausgingen.

Von Matthias Link

Zum Reformationsfestabend in der Nördlinger St.-Georg-Kirche haben der evangelisch-lutherische Dekanatsbezirk und die evangelische Kirchengemeinde St. Georg dieses Jahr Professor Klaus Raschzok zu einem Vortrag eingeladen. Raschzok war in Nördlingen von 1991 bis 1997 Dekan und hatte zuletzt, vor seinem Ruhestand, einen Lehrstuhl für Praktische Theologie an der Hochschule Augustana in Neuendettelsau inne. Das Thema des Vortrags war „Nördlingen am Vorabend der Reformation“. 1524, vor fast 500 Jahren, wurde in Nördlingen der evangelische Gottesdienst eingeführt. Raschzok zeigte in seinem anspruchsvollen und gelehrten Festvortrag den Wandel auf, den es im religiösen Leben in Nördlingen in der Zeit vor der Reformation gab. Die Reformation sei weniger ein punktuelles Ereignis oder ein abrupter Bruch gewesen, sondern vielmehr ein gleitender Übergang mit Veränderungen in mehreren Bereichen.

Zur Lage in Nördlingen vor der Reformation gehörten laut Raschzok allgemeine Klagen über chaotische Zustände. Im Nördlinger Kirchenvolk habe es eine große Unzufriedenheit über sozioökonomische und klerikale Missstände gegeben und die Religiosität des Volkes in dieser höchst frommen Zeit sei erregt gewesen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

