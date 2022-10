Stadtwerke Nördlingen lesen den Wasserstand künftig über Funk ab

In Nördlingen, Nähermemmingen, Holheim und Schmähingen tauschen die Stadtwerke die mechanischen Wasserzähler aus. Was die Haushalte dazu wissen müssen.

Die Nördlinger Stadtwerke tauschen in den nächsten drei Jahren die mechanischen Wasserzähler gegen funkauslesbare aus. Davon betroffen sind neben der Kernstadt die Stadtteile Nähermemmingen, Holheim und Schmähingen. Der Werkausschuss des Stadtrates hat diesem Vorgehen in seiner jüngsten Sitzung am Dienstag zugestimmt. Laut kaufmännischer Werkleiterin Martina Schwarzer sollen ab 2023 pro Jahr 1500 Zähler gewechselt werden. Insgesamt seien es 4500. Der Austausch ist für die Haushalte kostenlos.

Funkauslesbare Zähler haben laut Schwarzer eine Reihe von Vorteilen. So seien sie weniger stör- und reparaturanfällig und die Abrechnung könne stichtagsgenau erfolgen und ginge deutlich schneller.

Die Stadtwerke sammeln dann im Vorbeifahren die Daten

Effizienter sei darüber hinaus die Ablesung selbst. Diese erfolge zum Stichtag 31. Dezember. Mitarbeiter der Stadtwerke sind dann Schwarzer zufolge mit einem tragbaren Receiver unterwegs und sammeln beim Vorbeifahren an den Häusern die Daten ein und geben diese in ein Managementsystem ein. Somit sei ein Betreten des Anwesens nicht mehr nötig. Der Vorteil für die Hausbesitzer: Sie müssen die Zählerstände nicht mehr selbst ablesen und in eine vorher zugeschickte Karte eintragen. Zudem sparten sich die Stadtwerke ein Nachtelefonieren bei denjenigen, die keine Angaben machen wollen oder dies vergessen.

Oberbürgermeister David Wittner nannte das Projekt „wirtschaftlich absolut sinnvoll“. Deshalb sehe er dazu keine Alternative. Die gleiche Meinung äußerte Thomas Mittring (Stadtteilliste). Hans Puffer (CSU) stellte die Frage, was passiere, wenn ein Gebäude gegen Funk abgeschirmt sei. Dann sei eine funkgesteuerte Ablesung nicht möglich, hieß es vonseiten der Verwaltung.

Werkleiter und Stadtkämmerer Bernhard Kugler erläuterte in der Sitzung den Jahresabschluss 2021 der Stadtwerke. Aus den Quellen bei Ederheim seien im Vorjahr 450.545 Kubikmeter Wasser gefördert worden. Dies bedeute einen Rückgang von 110.000 Kubik gegenüber 2020. Von der Rieswassergruppe habe die Stadt 582.480 Kubikmeter bezogen. Damit liege der Anteil bei 56 Prozent.

Kugler ging in diesem Zusammenhang auf das Bestreben der Stadt ein, nahe der Alten Bürg einen zusätzlichen Brunnen zu errichten und zusätzlich zu Ederheim von dort Trinkwasser zu beziehen. Das Grundstück liege auf baden-württembergischer Seite. Die Zusammenarbeit mit den Behörden im Nachbarbundesland verlaufe etwas schleppend, deutete der Werkleiter an. Er hoffe dennoch, dass man zeitnah weiterkomme und letztlich mit dem Brunnenbau beginnen könne. Mit allem Drum und Dran werde diese Investition rund drei Millionen Euro kosten.

Im Abwasserbereich ist Kugler zufolge im zurückliegenden Jahr ein Gewinn von 900.000 Euro erzielt worden. Demgegenüber stehe bei der Wasserversorgung ein Verlust von 261.000 Euro, bedingt durch Mehrausgaben beim Unterhalt des Rohrnetzes. Mit Blick auf das laufende Jahr äußerte sich der Werkleiter optimistisch. Nach derzeitiger Erkenntnis sei der im Erfolgsplan ausgewiesene Jahresgewinn mit 658.000 Euro nicht gefährdet.

Im Bereich der Investitionen stünde als einer der wichtigsten Posten die finanzielle Beteiligung der Stadt am Anschluss des Stadtteiles Grosselfingen an die Kläranlage in Möttingen auf der Agenda. Rund 200.000 Euro müssten dafür aufgebracht werden. Wenn dieses Vorhaben erledigt sei, gebe es keinen Nördlinger Stadtteil mehr, der eine eigene Kläranlage betreibe.

Missstände in der Drehergasse sollen behoben werden

Ausschussmitglieder Markus Hager (Stadtteilliste) bemängelte das „schlechte Provisorium“ bei der Fahrbahn in der Drehergasse nach den dortigen Kanalbauarbeiten. Insbesondere die Schächte seien nicht ungefährlich, meinte Hager. Dort könnten Fußgänger ohne weiteres hängenbleiben und stürzen, ebenso wie Radfahrer. Auch sei die Fahrbahn an bestimmten Stellen uneben. Der technische Werkleiter Martin Bickelein kündigte an, dass demnächst eine Firma vor Ort sein werde, um die Missstände zu beheben.