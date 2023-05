Nördlingen

Der Zauber der Camargue: Allstars of Gypsy spielen in Nördlingen

Die Allstars of Gypsy haben in Nördlingen ein Konzert gegeben. Unser Bild zeigt von links: Tony Régis, Mario Régis, Felipe Sauvageon und David Huertas.

Plus Das Gitarrenensemble tritt in wechselnden Besetzungen auf. Die vier, die in Nördlingen auf der Bühne des Ochsenzwingers stehen, begeistern das Publikum.

Wen befallen nicht Sehnsucht und Fernweh bei den herzerwärmenden Klängen von Gitarren? Leider hält unsere vom hektischen Alltag dominierte Zeit wenige Gelegenheiten bereit, sich musikalischen Genüssen dieser Art hinzugeben. Eine davon bot sich am Freitagabend im voll besetzten Nördlinger Ochsenzwinger, wo die „Allstars of Gipsy“ den Besucherinnen und Besuchern ein wunderbares Konzerterlebnis bereiteten.

Das Ensemble der „Allstars“ besteht aus rund einem Dutzend handverlesenen Musikern, die in wechselnden Besetzungen zusammen auftreten, erläutert Felipe Sauvageon zu Beginn des Auftritts. In Nördlingen stehen neben ihm der Weltklasse-Gitarrist Mario Régis aus der Familie der legendären „Gipsy Kings“, dessen Schwiegersohn Tony Régis sowie David Huertas, musikalisches Multitalent und Meister des Cajóns, auf der Bühne. „Gipsy-Musik“ oder „Musik der Gitanos“, so nennt die Truppe ihre Stilrichtung, braucht kein aufwendiges Ambiente und auch kein Notenblatt. Nur mit ihren Gitarren und dem Cajón setzen sich die vier Musiker auf die Bühne und beginnen zu spielen und zu singen. Und schon mit den ersten Klängen verbreiten sie im Saal eine Stimmung, die den Zauber der südfranzösischen Camargue versprüht.

