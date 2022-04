Deshalb bekommen manche Patienten keinen PCR-Test beim Hausarzt

Plus Arztpraxen bekommen keine Sonderzahlung mehr, wenn sie einen PCR-Test machen. Was ein Insider für die Infiziertenzahlen im Landkreis Donau-Ries schlussfolgert.

Sebastian Völkl ist sauer auf die Bundespolitik. Seit dem 1. April erhalten Arztpraxen für PCR-Tests neben der üblichen Vergütung für die ärztliche Leistung keine Sonderzahlung mehr. Diese lag zuvor bei acht Euro pro Test. Diese neue Regel hat jetzt auch Folgen für einige Patientinnen und Patienten.