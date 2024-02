Deshalb gibt es in Nördlingen keine Sportgala

Plus Die besten Sportlerinnen und Sportler des Jahres wollte die Verwaltung im Rahmen einer besonderen Veranstaltung auszeichnen. Mehrere Stadträte sind dagegen.

Es hätte eine schöne Veranstaltung werden können: eine Gala in der Hermann-Keßler-Halle, eine Band, gutes Essen, anregende Gespräche. Und als Höhepunkt hätte man bei dieser Gelegenheit die besten Sportlerinnen und Sportler des Jahres aus Nördlingen auszeichnen können. Doch es soll nicht sein: Im Haupt- und Finanzausschuss senkten die Stadträte jetzt den Daumen.

Was mehrere Gründe hatte. So verwies mancher darauf, dass ja die Rieser Nachrichten bereits die Sportler des Jahres küren, da müsse man das als Stadt nicht auch noch tun. Des Weiteren ging es um den schnöden Mammon: Stadtsprecherin Christina Atalay sagte, man habe zunächst einmal 10.000 Euro für die Sportgala eingeplant. Den Rest der Kosten hätte man durch den Verkauf von Eintrittskarten decken können. Doch diese Idee habe wenig Zuspruch bei den Stadträten gefunden. Dementsprechend mehr würde die Gala die Stadt dann eben auch kosten – schließlich brauche man Musik, eine Showeinlage, Redner.