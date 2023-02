Deshalb ist die Wartehalle des Nördlinger Bahnhofs immer noch kahl

Plus 2022 gab es einen Gestaltungswettbewerb für die Wartehalle des Bahnhofs Nördlingen. Den hat Nathalie Schnider-Lang gewonnen. Geschehen ist aber noch immer nichts.

Laut Rudi Scherer von der Stadt Nördlingen kam von Oberbürgermeister David Wittner persönlich der Vorschlag, die etwas eintönig und kalt wirkende Wartehalle im neuen Nördlinger Bahnhof "künstlerisch aufwerten" zu lassen. Will sagen, mit etwas Farbe, Ideen einheimischer Künstler und einem nicht allzu üppigen Obolus aus der Stadtkasse ein kreativeres Entree – zumindest für Zugreisende – in die Stadt zu schaffen. Rudi Scherer wollte sofort Anfang 2022 auf dem kleinen Dienstweg bekannte Nördlinger Künstler mit dieser Aufgabe betrauen. Doch aus dem Stadtrat kam die Forderung, nicht einfach willkürlich jemanden zu bestimmen, sondern einen kleinen Gestaltungswettbewerb auszuloben.