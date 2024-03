Deshalb kreiste ein Hubschrauber am Donnerstag über Nördlingen

Passanten beobachten den Helikopter, der mehrmals über Nördlingen fliegt. Sie fragen sich: Wird jemand im Ries gesucht?

Ein Hubschrauber ist am Donnerstag über Nördlingen gekreist. Bei manchem Rieser und mancher Rieserin tauchte da diese Frage auf: Wird etwa jemand vermisst oder gesucht? Eine Anfrage unserer Redaktion bei der Polizei ergab allerdings keine Antwort darauf. Denn laut einem Sprecher hat es am Donnerstag keinen Polizeieinsatz in Nördlingen gegeben, an dem ein Helikopter beteiligt war. Gesucht wurde aus der Luft niemand.

Der Pressesprecher des Unternehmens Airbus in Donauwörth, Gregor von Kursell, dagegen, kann mehr Licht ins Dunkel bringen. Er bestätigt, dass es am Donnerstag einen sogenannten Werksflug im Ries gegeben habe. Ein Pilot sei mit einem Hubschrauber in einer Höhe von circa 4000 Fuß mehrmals über Nördlingen geflogen. (tiba)