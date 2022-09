Nördlingen

18:00 Uhr

Deshalb war der Kunst- und Kreativmarkt in Nördlingen deutlich kleiner

Am vergangenen Wochenende fand in Nördlingen der Kunst- und Kreativmarkt statt. Die Stadt genehmigte Veranstalter Peter Wendt aber deutlich weniger Ausstellungsfläche.

Plus Statt wie sonst durch 60 konnten die Besucher nur durch 40 Stände bummeln. Veranstalter Peter Wendt sagt, so rechne sich der Markt nicht und ist verärgert.

Von Martina Bachmann Artikel anhören Shape

Schon seit zwölf Jahren gibt es in Nördlingen den Kunst- und Kreativmarkt. Vor Corona fand er zweimal im Jahr statt, rund um das Rathaus konnten die Besucherinnen und Besucher durch die Stände bummeln und allerhand Schönes entdecken: Kerzenständer für zu Hause, handgefertigte Ketten oder schmucke Täschchen. Am vergangenen Wochenende fand der Markt wieder statt. Mancher langjährige Besucher war allerdings überrascht: Es waren deutlich weniger Stände aufgebaut, als in den Jahren zuvor.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen