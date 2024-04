Deshalb wird am Nördlinger Stiftungskrankenhaus gebaut

Plus Bereits seit September entsteht am Stoffelsberg ein Anbau. Der ist nicht nur für Patienten mit einem Herzinfarkt von entscheidender Bedeutung.

Bei einem akuten Herzinfarkt muss es schnell gehen. Jede Minute sei da wichtig, erklärt Professor Bernhard Kuch, und ein freier Herzkatheter-Messplatz spielt dabei eine entscheidende Rolle. Denn mit ihm können solche Patienten im Notfall versorgt werden. Nun gibt es in Nördlingen aktuell aber nur einen Herzkatheter-Messplatz, es ist der einzige im weiten Umkreis. Doch die gute Nachricht ist: Ein zweiter wird derzeit gebaut.

Wie berichtet, fand im September vergangenen Jahres am Nördlinger Stiftungskrankenhaus ein Spatenstich statt. Konkret wird die Klinik erweitert, um einen zweiten Herzkatheter-Messplatz unterbringen zu können. Wie der Vorstandsvorsitzende des gemeinsamen Kommunalunternehmens Donau-Ries Kliniken und Seniorenheime (gKU), Jürgen Busse, auf Anfrage unserer Redaktion sagt, steht der Rohbau bereits, derzeit erfolge der Innenausbau. Der Installateur habe die notwendigen Leitungen gelegt, die Lüftung sei eingebaut, Ende Oktober, Anfang November sei man fertig: "Das geht jetzt ruckzuck."