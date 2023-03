Deshalb wird die Maß auf der Mess' und beim Stabenfest deutlich teurer

Plus Anfang Mai startet in Nördlingen das Stabenfest. Dass die Besucher dort mehr fürs Bier zahlen müssen, liegt nicht allein am Fürstlichen Brauhaus Wallerstein.

Am schönsten ist es doch, wenn man sich auf etwas freuen kann: mit Freunden im Festzelt sitzen, leckere Mess'-Würste und eine kühle, frisch gezapfte Maß Bier zum Beispiel. Allzu lange müssen die Rieserinnen und Rieser gar nicht mehr warten, bis dieses Szenario wieder Realität wird. Denn in rund fünf Wochen beginnt schon das Stabenfest. Allerdings lohnt es sich, dieses Mal noch ein wenig mehr Geld einzustecken, wenn man ins Bierzelt will. Denn der Bauausschuss des Nördlinger Stadtrates hat am Dienstagabend einer deutlichen Erhöhung des Bierpreises zugestimmt.

Im vergangenen Jahr hatte die Maß auf dem Stabenfest und auf der Nördlinger Mess' noch 9,10 Euro gekostet. Heuer dagegen müssen die Besucherinnen und Besucher dafür 10,60 Euro bezahlen, also 1,50 Euro mehr. Ebenfalls 10,60 Euro kostet die Maß Radler oder der Liter alkoholfreies Bier. Die Maß Spezi dagegen gibt es bei den Festwirten für 8,90 Euro. Der halbe Liter Wasser wird 3,90 Euro kosten, der halbe Krug Spezi 4,60 Euro. Insgesamt sei das schon eine deutliche Steigerung zum vergangenen Jahr, meinte Oberbürgermeister David Wittner in der Sitzung. Doch der Kostendruck auf das Brauereigewerbe sei enorm, die Rohstoffpreise deutlich gestiegen.

Bierpreis bei Stabenfest und Mess': Eigentlich müsste es noch teurer werden

Dass die Gäste beim Stabenfest und der Mess' 1,50 Euro mehr für die Maß bezahlen müssen, liege aber nicht allein am Fürstlichen Brauhaus Wallerstein, betont dessen Geschäftsführer Reinhard Holz. Sicherlich kämpfe auch die Brauerei mit gestiegenen Energiekosten, mit Preissteigerungen bei Etiketten und Flaschen. Doch all diese Kosten könne man gar nicht an den Konsumenten weitergeben. Und so habe man zwar den Preis erhöht, aber nicht so deutlich, wie es eigentlich nötig gewesen wäre: "Wir wollen, dass die Leute Spaß haben." Schließlich hätten die Menschen in den vergangenen Corona-Jahren schon genug Entbehrungen mitmachen müssen.

Die Festwirte dagegen müssen nicht nur mehr fürs Bier zahlen, sondern auch für alles andere: "Alles kostet zwei Drittel mehr", sagt etwa Petra Schöniger, die mit der Festhalle Bayernland wieder zur Mess' 2023 kommen wird. Schon im vergangenen Jahr habe man mit den Preissteigerungen kämpfen müssen, das Fett für die Pommes habe zeitweise plötzlich das Dreifache gekostet. Der Sicherheitsdienst verlange jetzt das Doppelte. Zur Mess' fährt die Festwirtsfamilie Schöniger mit 45 Fahrzeugen, die brauchen jede Menge Sprit. Und nicht zuletzt verlange man ja keinen Eintritt in der Festhalle – die Bands müssten aber dennoch bezahlt werden. Eigentlich, so meint Petra Schöniger, hätte man den Bierpreis für das vergangene Jahr schon auf 9,80 Euro erhöhen müssen. Dann wäre heuer der Sprung auch nicht mehr ganz so groß: "Ich habe in diesem Jahr die gleiche Marge wie vergangenes Jahr." Das Problem der gestiegenen Kosten betreffe übrigens nicht nur Nördlingen.

Auf dem Stabenfest in Nördlingen bewirten die Paperts im Festzelt

Doch im Ries sei der Bierpreis im Vergleich niedriger, sagt Christian Papert, der das Festzelt auf dem Stabenfest bewirtet: Beim Nürnberger Frühlingsfest müsse man für die Maß 11,50 Euro bezahlen - dort waren es schon vergangenes Jahr 10,80 Euro. Beim Münchner Frühlingsfest geht es über zwölf Euro. Auf dem Stabenfest verbrauche man im Zelt ungefähr so viel Strom, wie ein Einfamilienhaus in einem Jahr, sagt Papert. Wenn es kalt sei, müsse man es auch noch mit einer Ölheizung beheizen. Auch Papert muss deutlich mehr für die erforderliche Security bezahlen, konkret 25 Prozent. Und nicht zuletzt sei es nicht einfach, Personal für die Festzelte zu finden, das gehe mittlerweile nur noch über die Bezahlung, so Papert: "Ohne Personal dreht sich in keinem Bierzelt etwas."