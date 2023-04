Detektiv erwischt Ladendiebe

Junge Männer stehlen in einem Einkaufsmarkt in Nördlingen Gegenstände im Wert von 120 Euro. Ein Detektiv beobachtet den Diebstahl.

In einem großen Einkaufsmarkt in Nördlingen sind am Freitagnachmittag einem Detektiv zwei Ladendiebe ins Netz gegangen.

Nach Angaben der Polizei entwendeten junge Männer Gegenstände im Wert von etwa 120 Euro. (AZ)