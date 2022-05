Nördlingen

DGB fordert in Nördlingen, die Mitbestimmung in den Betrieben zu verteidigen

Wolfgang Veiglhuber vom DGB-Bayern sprach zum 1. Mai in Nördlingen

Plus Als Herausforderung für die Beschäftigten nannte der Gewerkschafter Wolfgang Veiglhuber die massive wirtschaftliche Transformation durch den Klimawandel.

Von Bernd Schied

Nach zwei Jahren Pandemie endlich wieder einmal eine 1. Mai-Kundgebung in Präsenz. Die Freude darüber war am Sonntag Josef Hilger von DGB-Ortskartell Nördlingen deutlich anzumerken, als er im Schrannensaal rund 50 Kolleginnen und Kollegen aus den Einzelgewerkschaften begrüßte, um dem Referenten Wolfgang Veiglhuber vom DGB Bayern zuzuhören und sich danach in lockerer Runde zu unterhalten.

