DGB ruft zur Maikundgebung in Nördlingen auf

Unter dem Motto "GeMAInsam Zukunft gestalten" veranstaltet der Deutsche Gewerkschaftsbund im Nördlinger Schrannensaal eine Maikundgebung am 1. Mai.

Unter dem Motto, „GeMAInsam Zukunft gestalten!“ ruft der Deutsche Gewerkschaftsbund zur Kundgebung am Sonntag, 1. Mai, auf. Beginn ist um 10.30 Uhr im Schrannensaal in Nördlingen. Der DGB-Ortsverband Nördlingen freut sich, dass nach zweijähriger Pause die Veranstaltung wieder in Präsenz möglich ist. Wolfgang Veiglhuber, Referent in der gewerkschaftlichen Bildungsarbeit, ist der Hauptredner bei der Kundgebung. Musikalisch umrahmt wird die Veranstaltung durch eine Abordnung der Stadtkapelle Nördlingen, teilt der DGB-Ortsverband Nördlingen mit.

„Frieden, Gerechtigkeit und sozialer Zusammenhalt kommen nicht von selbst“, sagt Josef Hiegler, Mitglied des DGB-Ortsverbands Nördlingen. „Sie müssen immer wieder gemeinsam erkämpft werden. Die Menschen spüren das in diesem Jahr so intensiv wie seit vielen Jahren nicht mehr. In Zeiten tiefgreifender Veränderungen stehen die Gewerkschaften für ein solidarisches Miteinander. Gemeinsam setzen wir am Tag der Arbeit ein sichtbares Zeichen für eine gerechte und friedvolle Zukunft.“

DGB: Krieg ist auch ein Angriff auf die europäische Friedensordnung

Durch den brutalen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg auf die Ukraine sterben jeden Tag Menschen. Millionen Menschen, insbesondere Frauen und Kinder sind auf der Flucht, so der DGB weiter. Dieser Krieg ist auch ein Angriff auf die europäische Friedensordnung, die auf Freiheit, Menschenrechten, Selbstbestimmung und Gerechtigkeit basiert. Die Botschaft zum 1. Mai lautet daher: „Solidarität, Frieden und Selbstbestimmung für die Ukraine! Wir sind geeint in der Überzeugung: Nie wieder Krieg – Die Waffen nieder! Weltweit!“

Mit rasanter Geschwindigkeit habe sich das Leben in den vergangenen Jahren verändert. Klimaschutz, Digitalisierung und Globalisierung hätten enorme Auswirkungen darauf, wie die Menschen arbeiten, leben und konsumieren. „Diese wirtschaftliche und gesellschaftliche Transformation können wir nur mit einer starken Mitbestimmung und einer hohen Tarifbindung erfolgreich gestalten. Gute Arbeit, nachhaltigen Wohlstand und sozialen Fortschritt gibt es nur mit einem Ausbau der Arbeitnehmerrechte und starken Gewerkschaften“, erklärt der Referent Wolfgang Veiglhuber. „Die Menschen brauchen Sicherheit, gerade in Krisenzeiten und in Zeiten des Wandels."

DGB fordert gute Qualifizierung der Beschäftigten

Daher fordert der DGB eine gute Qualifizierung der Beschäftigten für die Herausforderungen einer sich wandelnden Arbeitswelt und eine aktivierende Arbeitsmarktpolitik. Er fordert die Erneuerung des Sicherheitsversprechens für einen solidarischen Sozialstaat mit guten Renten sowie einer Bürger- und Pflegevollversicherung. Sozialabbau zur Gegenfinanzierung der gegenwärtigen Krisen lehnt der DGB ab, denn Sozialabbau ist eine Gefahr für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und unsere Demokratie.

„Wir haben viel erreicht“, macht der DGB-Kreisvorsitzende im Donau-Ries, Wolfgang Peitzsch, deutlich. „Durch Kurzarbeit konnten in der Pandemie Arbeitsplätze gerettet und die Arbeitslosigkeit niedrig gehalten werden. Dass der Mindestlohn noch in diesem Jahr auf zwölf Euro erhöht wird, ist auch unser Erfolg. Das kommt Millionen Menschen – besonders Frauen – in unserem Land zugute." (AZ)