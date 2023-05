Nördlingen

18:30 Uhr

DGB: Staat und Kommunen sollen bezahlbaren Wohnraum schaffen

Plus In Nördlingen findet die Versammlung des DGB zum 1. Mai statt. Diese Forderungen hat Gewerkschaftssekretärin Juliane Deak auf ihrer Liste.

Von Matthias Link

Die Versammlung des DGB zum 1. Mai hat dieses Jahr unter dem Motto "Ungebrochen solidarisch" im Nördlinger Schrannensaal stattgefunden. Als Hauptrednerin war Juliane Deak eingeladen. Die Gewerkschaftssekretärin der IG Metall Augsburg betreut Nördlinger Betriebe, vor allem in der Metall- und Elektroindustrie. Dabei setzt sie sich auch für die Beschäftigten von Varta ein, die erst vor zehn Monaten einen Betriebsrat gegründet haben. Der Batteriehersteller hat angekündigt, deutschlandweit Hunderte Stellen abzubauen.

Wie viele Stellen davon am Standort in Nördlingen betroffen sein werden, stehe noch nicht fest, so Deak. Die Kurzarbeit dauere mittlerweile bereits ein halbes Jahr an. Deak machte deutlich, dass aufgrund der Kurzarbeit im Moment noch keine Stellen abgebaut würden, denn Kurzarbeit sei ein Instrument, um Ausstellungen zu verhindern. Die Firma Kiel habe auch mit einer schwierigen Marktlage und mit wegbrechenden Aufträgen zu kämpfen. Die Schwaben Präzision hingegen baue neue Gebäude und vergrößere sich.

