Nördlingen

vor 33 Min.

"Diagnose Judenhass": Eine Lesung, um Antisemitismus entgegenzutreten

Plus Wenn Vandalismus auf jüdischen Friedhöfen verharmlost wird und Antisemitismus weit verbreitet ist: Das Buch von Eva Gruberová und Helmut Zeller zeigt Abgründe auf.

Von Friedrich Wörlen

Eva Gruberová und Mann Helmut Zeller, beide Journalisten, lasen aus ihrem Buch "Diagnose: Judenhass". Während die öffentlich-rechtlichen Medien und die seriösen Zeitungen versuchen, die Hintergründe auszuleuchten, werden in den sozialen Medien mit unverhohlener Hetze und mit Drohungen überschüttet. Sigi Atzmon, die Vorsitzende des Freundeskreises der ehemaligen Synagoge Hainsfarth, erwähnte bei der Einführung in den Abend nicht ohne Bitterkeit, dass Felix Klein, der Bundesbeauftragte für jüdisches Leben in Deutschland nach den vielen Übergriffen auf Juden in deutschen Straßen keinen besseren Rat zu geben wusste, als "uns Juden zu empfehlen, keine Kippa oder Ketten zu tragen, die es anderen ermöglichen würde, Juden als Juden wahrzunehmen." Mit der Lesung wolle man, so Atzmon, dem immer lauter werdenden Antisemitismus in Deutschland entgegentreten.

